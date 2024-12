Concurso com 192 vagas para a PF é autorizado pelo governo federal; veja os cargos

Portaria publicada pelo governo federal no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6) autoriza a realização de um concurso público com vagas para a Polícia Federal . Serão 192 oportunidades, sendo cem delas para o cargo de agente administrativo .

Com prazo contato a partir desta sexta-feira, o edital de abertura tem até seis meses para ser publicado. O documento, assinado pela pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ainda aponta que a prova deverá ser realizada, no máximo, dois meses após a divulgação do edital.