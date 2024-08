Jovens que residem no Rio Grande do Sul e completam 18 anos em 2024 têm até o dia 31 de agosto para alistar-se no Exército Brasileiro. Em medida exclusiva para o RS, devido à enchente, o governo federal prorrogou o prazo para os gaúchos efetuarem o alistamento, que é obrigatório em todo o Brasil e terminou no dia 30 de junho nos demais estados.