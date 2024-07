Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos de Agente Comunitário de Saúde e de Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias, ambos ministrados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As 5 mil vagas são oferecidas gratuitamente pelo Ministério da Saúde, pelo programa Mais Saúde, para atuação no RS.