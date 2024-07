Estão abertas até o dia 21 de julho as inscrições para o Apple Devoloper Academy, programa gratuito de ensino e capacitação destinado a desenvolvedores de sistemas. Com 50 vagas, as aulas têm início previsto para fevereiro de 2025 e acontecem no Tecnopuc. Para se inscrever, o candidato deve preencher um formulário disponível neste link.