A ministra da Gestão, Esther Dweck, anunciou nesta quarta-feira (10), a publicação do edital do Concurso Nacional Unificado para 6,6 mil vagas neste ano. A expectativa é de que haja entre 2 e 3 milhões de inscrições. De acordo com a ministra, a intenção do governo é realizar esse tipo de concurso a cada dois anos.