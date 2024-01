O governo federal divulgou os oito editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no início da noite desta quarta-feira (10). O “Enem dos concursos” selecionará 6.640 vagas em 21 diferentes órgãos públicos federais. A seleção permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa de inscrição única. Veja no fim desta reportagem o serviço do certame.