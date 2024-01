Com salário de R$ 1.512,32, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 43 vagas temporárias para agente de pesquisas e mapeamento em três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em edital publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União, instituição informou que as inscrições ocorrem até o próximo dia 12.