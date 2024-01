A prefeitura de São Marcos publicou dois editais para concurso público. As oportunidades são para 32 cargos, sendo duas vagas imediatas e o restante para cadastro de reserva. As inscrições deverão ser feitas de forma online, no site da WeDo Concursos, a partir de terça-feira (09) e seguem até dia 23. A prova está prevista para 4 de fevereiro, em locais ainda a serem definidos.