A Panvel está com inscrições abertas para preencher 153 vagas temporárias no litoral do Estado. As oportunidades de contratação estão em 16 cidades: Capão da Canoa, Tramandaí, Atlântida, Capão Novo, Imbé, Cidreira, Xangri-lá, Atlântida Sul, Pinhal, Arroio do Sal, Rainha do Mar, Mariluz, Rio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e Torres.