Tradicional rede gaúcha de farmácias, a Panvel alcançará a marca das 600 lojas antes de 2023 acabar, considerando as inaugurações já previstas. Recentemente, são 70 novas unidades a cada ano e a tendência é manter o ritmo no próximo ano. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o diretor-executivo do grupo, Roberto Coimbra, destacou novamente que é uma expansão feita com capital próprio e, portanto, com cautela financeira.