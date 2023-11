Agronegócio, varejo, tecnologia, energia, indústria e saúde – incluindo farmacêuticas e operadoras de saúde estão entre os segmentos que lideram as contratações. A informação faz parte da 16ª edição do Guia Salarial da Robert Half, pesquisa anual da consultoria de recrutamento e seleção. Além das projeções de salários para 2024, o levantamento traz as profissões e cargos que estarão em alta no ano que vem no Brasil, bem como as habilidades técnicas e comportamentais mais demandadas dos profissionais.