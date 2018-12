Entenda Propostas da equipe de Bolsonaro para a educação: saiba o que pode e o que não pode ser feito pelo governo A partir de declarações de membros do futuro governo e do plano registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), GaúchaZH ouviu quatro especialistas na área de políticas educacionais para entender quais propostas podem, de fato, ser aplicadas pelo Ministério da Educação