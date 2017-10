Angela Chagas / Rádio Gaúcha

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) vai recorrer da decisão judicial que impede os avaliadores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de zerarem as notas de redações por violação aos direitos humanos. De acordo com o órgão responsável pela aplicação das provas, as regras divulgadas ao longo do ano nos documentos oficiais do governo estão mantidas até que seja analisado o mérito da decisão. A edição deste ano do exame está marcada para os dias 5 e 12 de novembro.

A cartilha da redação deste ano aponta algumas ideias e ações que serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, como a defesa de tortura, execução sumária e qualquer forma de "justiça com as próprias mãos". Com base no documento do Inep, separamos uma lista de frases que levaram a eliminação de candidatos nas edições anteriores do exame.





Trechos que levaram à nota zero em 2016

O tema do ano passado foi "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil". Confira frases que levaram à nota zero:

— "Para combater a intolerância religiosa, deveria acabar com a liberdade de expressão";

— "Podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única";

— "O Estado deve paralisar as superexposições de crenças e proibir as manifestações religiosas ao público";

— "A pessoa que não respeita a devoção do próximo não deveria ter direito social, como o voto";

— "A única maneira de punir o intolerante é o obrigando a frequentar a igreja daquele que foi ofendido, para que aprenda a respeitar a crença do outro";

— "Que o indivíduo que não respeitar a lei seja punido com a perda do direito de participação de sua religião, que ele seja retirado da sua religião como punição";

— "Por haver tanta discriminação, o caminho certo que se tem a tomar é acabar com todas as religiões";

— "Que a cada agressão cometida o agressor recebesse na mesma proporção, tanto agressão física como mental";

— "O governo deveria punir e banir essas outras 'crenças', que não sejam referentes a Bíblia";

Trechos que levaram à nota zero em 2015

O tema de 2015 foi "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira". Confira frases que levaram à nota zero:

— "Ser massacrado na cadeia";

— "Deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, não em todas as situações, mas em algumas ou até mesmo a pena de morte";

— "Fazer sofrer da mesma forma a pessoa que comete esse crime";

— "Deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais";

— "As mulheres fazerem justiça com as próprias mãos";

— "Merecem apodrecer na cadeia";