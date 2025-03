Comitiva do Brasil no Japão se reúne com importadores de carne; Fávaro vê avanços

O ministro da Agricultura e Pecuária , Carlos Fávaro participou nesta segunda-feira (24) de uma reunião com a Japan Meat Trade Association, que representa todos os importadores japoneses de proteínas. Fávero integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao Japão .

"Sobre a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira, já temos avanços previstos a partir desta viagem. Esperamos que as autoridades japonesas anunciem a visita de técnicos especializados ao Brasil para conhecer nosso sistema produtivo, incluindo frigoríficos e medidas sanitárias", disse o ministro.

Em nota, o ministro ainda destaca que o Brasil está prestes a receber, da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), "o certificado que reconhece todo o território brasileiro como livre de febre aftosa sem vacinação, uma exigência fundamental do Japão". De acordo com Fávaro, esse reconhecimento deve ocorrer em maio e seria um "passo decisivo para a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira".