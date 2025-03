Lula leva pesos-pesados do Congresso no avião presidencial em viagem à Ásia

Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, Lula, Hugo Motta e Arthur Lira na chegada ao Japão. Ricardo Stuckert / Divulgação

Criticada pela oposição e até por aliados do governo, a ida antecipada da primeira-dama Janja da Silva para o Japão deu ao presidente Lula uma oportunidade singular de conversar na longa viagem com quatro dos mais influentes personagens do Congresso Nacional. É comum Lula convidar os presidentes da Câmara e do Senado para viagens internacionais, um sinal para os estrangeiros de que existe harmonia entre os poderes.

Só que, na viagem para o Japão, Lula convidou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (PP-PB), do Senado, David Alcolumbre (União Brasil-AP), e os ex-presidentes Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (União Brasil-MG). São todos expoentes do Centrão, esse agrupamento político que dá as cartas no Legislativo e multiplica seu poder no Executivo.

Nenhum dos integrantes da comitiva influencia na atração de investimentos japoneses nem na exportação de produtos para o país ou para o Vietnã, mas seu poder no território brasileiro é incontestável, ainda mais agora que PP e União Brasil estão juntando forças para ter a maior bancada na Câmara, com 109 deputados, por meio de uma federação.

Se de um lado podem pressionar o governo para ampliar seus espaços de poder, de outro são decisivos para aprovar — ou mandar para as calendas — o projeto de anistia dos condenados pelos atos violentos de 8 de janeiro e, de forma mais ampla, dos envolvidos na organização da fracassada tentativa de golpe.