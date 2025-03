Como a federação de PP e União Brasil mexe nos planos para 2026 dos partidos no RS

Covattinho (E) falou na reunião da bancada do PP na noite de terça, comandada pelo presidente do partido, Ciro Nogueira (D). Progressistas / Divulgação

A federação entre Progressistas e União Brasil não deve mudar os planos dos diretórios gaúchos, que já começam as articulações para as eleições de 2026. A bancada do PP aprovou, na última terça-feira (18), a parceria entre as legendas. Já o União Brasil deve bater o martelo nesta ainda sexta-feira (21) sobre o tema.

O deputado Covatti Filho, presidente do PP no RS, se mostrou satisfeito com a união dos dois partidos, e entende que a parceria vai alavancar ainda mais seu projeto de ter um candidato progressista na disputa pelo governo do Estado em 2026. Além disso, Covattinho alega ter bom relacionamento com os parlamentares e com a direção estadual do União Brasil, a quem pretende apresentar o projeto do Progressistas para o próximo pleito.

— Pesquisas demonstram que a população tem dúvida em quem votar, então há espaço pra gente construir. Isso é bom porque a federação vai sair já com dois minutos de propaganda na TV, bons recursos do fundo partidário. Agora é cada vez mais alinhar, ouvir eles, pra gente criar esse espaço. Temos muitas parcerias no Interior e uma afinidade de relacionamento — avalia Covattinho.

O presidente progressista enxerga espaço para a construção de uma candidatura própria no cenário gaúcho, mas admite que ainda é preciso construir consensos internos a respeito da proposta e de nomes para a disputa.

Por enquanto, a única certeza de Covattinho é de que as conversas com partidos como o MDB – que deve lançar o vice-governador Gabriel Souza para a sucessão do atual governo – e o PL – que planeja uma frente de partidos da direita em torno da provável candidatura do deputado Luciano Zucco – será para "entender se eles querem fazer parte do nosso projeto".

— Partido grande que não pensa grande se apequena. Por enquanto não vamos nos agregar a nenhum projeto. Tem espaço para construirmos uma candidatura própria.

No cenário nacional, a parceria entre as siglas cria uma espécie de "superpartido" em poder de barganha, já que reunirá a maior bancada na Câmara dos Deputados – com 109 parlamentares, contra os 91 do PL – e terá cerca de R$ 1 bilhão do fundo partidário disponível para campanhas e funcionamento das legendas.

União Brasil avalia condições

O presidente do União Brasil gaúcho, deputado federal Luiz Carlos Busato, diz que conversou na quinta-feira (20) sobre o tema com o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda. Busato afirma que a federação será bem-vinda desde que não provoque prejuízos eleitorais à legenda e à sua próxima candidatura.

— Eu expliquei para ele (Rueda) a situação daqui, que é diferente de alguns outros Estados, como na Bahia, em que favorece muito o União Brasil. Em três anos, já temos mais de 250 municípios, 21 prefeitos, 25 vices, incluindo cidades grandes como Caxias e Canoas, além de 230 vereadores. O União Brasil gaúcho é um partido de médio para grande porte — pontua.

Uma das condições que Busato pretende estabelecer em diálogo com Covatti Filho sobre a federação será a restrição do ingresso de parlamentares vindos de outras siglas com potencial para fazer mais de 100 mil votos, o que poderia prejudicar a sua candidatura. O deputado diz que, caso essas condições não sejam respeitadas, ele considera, inclusive, a possibilidade de deixar o partido.

— Não posso ficar em uma federação em que eu saiba que não vou me eleger. Vou sentar com o Covatti e vamos estabelecer essas regras. Se tudo der certo, seguimos em frente. Se não chegarmos a um acordo, vou procurar outro partido.

Para exemplificar a importância de um consenso dentro da composição, Busato relembrou o racha ocorrido entre a federação PSDB-Cidadania nas eleições municipais de Porto Alegre do ano passado, em que os tucanos apoiaram Juliana Brizola (PDT) e o Cidadania, Sebastião Melo (MDB). Contudo, ele frisa que, havendo os ajustes necessários, a união dos partidos será positiva, uma vez que fortalece ambas as siglas.

Até o início da próxima semana, uma reunião deve ser feita pela direção nacional do partido para comunicar a decisão final sobre a federação.

Impactos na balança política

O cientista político e doutor em Sociologia e Política pela PUCRS, Marcos Quadros, faz uma análise de conjuntura sobre a composição entre os dois partidos. Ele comenta que as federações partidárias tendem a visar sobretudo a ampliação do poder de barganha, do volume de palanques locais e do acesso a determinados recursos, compondo uma estratégia eleitoral mais ampla. Ele diz que, nesse sentido, os aspectos estritamente programáticos importam menos na balança de negociações.

— O caso da eventual federação entre o União Brasil e o Progressistas não é de todo diferente. A despeito de ambos os partidos terem origem na direita, boa parte de seus membros se enquadra nas fileiras do chamado “Centrão”, aderindo a diferentes governos e alianças conforme os interesses do momento e a orientação dos caciques partidários. Separados ou não, é assim que esses partidos vêm se comportando.

O pesquisador comenta ainda que, apesar do alinhamento ideológico à direita, ambos os partidos também estão alinhados à base governista em Brasília.

— Embora tenhamos importantes exceções (como ocorre, por exemplo, com os progressistas do RS, que são bem mais coesos ideologicamente e frequentemente contestam as lideranças nacionais), ambos os partidos pertencem formalmente à base do governo Lula e ao mesmo tempo estiveram com o PL em diversas cidades no pleito municipal de 2024.

Para o professor, a federação traria robustez a uma possível candidatura de Ronaldo Caiado (União) ao Planalto, principalmente no jogo de forças interno que a direita precisará enfrentar para definir rumos devido à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quadros sublinha que um único candidato à direita seria mais prudente para evitar a fragmentação de votos mediante à força da polarização Lula-Bolsonaro, que tende a inviabilizar uma terceira via.