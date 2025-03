Lula usa maior avião da FAB em viagem à Ásia; conheça o KC-30

Avião KC-30, da Força Aérea Brasileira. Paulo Pinto / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, na noite de sábado (22), para uma viagem ao Japão e ao Vietnã a bordo do KC-30, o maior avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), a escolha da aeronave foi determinada por questões logísticas, já que o modelo tem maior autonomia de voo em relação ao tradicional avião presidencial, o VC-1 (Airbus A319), conhecido como “Aerolula”.

No caso do VC-1, ele foi utilizado apenas no primeiro trecho da viagem, até Houston, no Texas (EUA). Caso seguisse até a Ásia, seriam necessárias pelo menos duas escalas adicionais para reabastecimento, afirmou O Globo.

Já o KC-30 tem capacidade para voar até 12 horas ininterruptas e pode percorrer distâncias de até 14,5 mil quilômetros, facilitando a logística do deslocamento presidencial.

O maior avião da FAB

Com 59 metros de comprimento, 60 metros de envergadura e peso de 119 toneladas, o KC-30 é uma adaptação do Airbus A330-200 adquirida pela FAB em 2022 por US$ 80 milhões.

A aeronave foi configurada para transporte de passageiros e carga, além de ser equipada para missões de reabastecimento em voo e ajuda humanitária.

O avião tem capacidade para transportar até 238 passageiros e 45 toneladas de carga.

Em termos de velocidade, pode atingir até 913 km/h e teto de operação de 10.700 metros de altitude. Seu interior conta com cabines de classe executiva, econômica e um espaço dedicado à primeira classe.

LEIA TAMBÉM Identificada mulher que morreu após aplicação de silicone industrial em Capão da Canoa

Desde sua incorporação à frota da FAB, o KC-30 foi utilizado em missões de resgate e repatriação de cidadãos brasileiros, como no Líbano e em Israel, além de operações de ajuda humanitária, como nas enchentes de maio de 2024, no Rio Grande do Sul.