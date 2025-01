"Galípolo tomou a decisão que considerou mais adequada", diz Lula sobre elevação da Selic

Lula fala a jornalistas na manhã desta quinta-feira (30). CanalGov / Reprodução

Na manhã desta quinta-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que confia no presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e que ele "tomou a decisão que considerou mais adequada" na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Após o encontro, a Selic subiu um ponto percentual e alcançou 13,25% ao ano, resultado que era esperado por especialistas.

— Em um país do tamanho do Brasil e com a responsabilidade que temos, o presidente do Banco Central não pode simplesmente dar um cavalo de pau em um mar revolto, de uma hora para outra. A necessidade da elevação do juro já havia sido praticamente demarcada pelo presidente anterior, e o Galípolo tomou a decisão que considerou mais adequada. Temos consciência de que é preciso paciência — disse o presidente.

Lula ainda afirmou que tem "total confiança" no presidente do Banco Central e "certeza de que ele criará as condições" para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor:

— Nós, no governo, devemos cumprir a nossa parte, a sociedade cumpre a dela, e o companheiro Galípolo tem a função de coordenar a política monetária brasileira, buscando a menor inflação e a menor taxa de juros possível. Isso vai acontecer. Já esperava por essa decisão, não é nenhuma surpresa para mim. O que posso afirmar é que agora temos um presidente do Banco Central altamente competente, especialmente do ponto de vista econômico.