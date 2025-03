3 receitas práticas de pão de frigideira

Se tem algo que combina com o corre-corre do dia a dia é uma receita rápida, gostosa e que não exige muitos ingredientes. Melhor ainda se ela não depender de forno! Os pães de frigideira são ótimas saídas para quem quer preparar algo caseiro e quentinho em poucos minutos.

Além de fáceis, estas opções rendem muito e ainda permitem variações incríveis. Dá para fazer no café da manhã, no lanche da tarde ou até como base para recheios diferentes. Se bateu a vontade de cozinhar algo prático e delicioso, confira 3 ideias de pão de frigideira que vão facilitar sua rotina!

Pão de frigideira com flocão de milho

Ingredientes

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente média em fogo bem baixo e unte com um fio de óleo. Despeje a massa e espalhe bem com uma espátula para deixar nivelado. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por cerca de 10 a 12 minutos, ou até que as bordas estejam firmes e a parte de baixo, dourada. Após, vire com cuidado (use um prato se preferir) e doure o outro lado por mais 5 minutos, ainda tampado. Sirva morno.