"Hoje o governo não tem voto sequer para aprovar as urgências", diz Lira sobre tramitação do corte de gastos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quarta-feira (4) que o governo Lula não tem os votos necessários para aprovar os projetos para conter o avanço das despesas , que na avaliação do parlamentar são importantíssimos para preservar o arcabouço. Ele participa do Fórum Jota – o Brasil em 10 anos, realizado em Brasília.

— A questão da PEC e dos PLs para os cortes de gastos, que são, essencialmente, importantíssimos para preservar o desenho do arcabouço. Todos nós sabemos disso, o que está custando e causando para os brasileiros esse momento de instabilidade no juro futuro, na taxa, no dólar — disse Lira, sem mencionar diretamente o impasse sobre as emendas parlamentares junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas lembrando sobre os limites constitucionais da atuação de cada Poder.