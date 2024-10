A história da Eny Calçados se mistura com a história do desenvolvimento econômico de Santa Maria. O ano era 1924, e o caixeiro-viajante Luiz Andrade queria diminuir suas viagens e dedicar-se a um negócio que o deixasse mais na cidade. Assim, no dia 07 de outubro, uma terça-feira, abria suas portas na Rua Silva Jardim, uma modesta loja. Não tinha nome, apenas uma inscrição acima da porta: “Calçados”.