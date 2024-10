Governo do RS anuncia pacote com investimento de cerca de R$ 600 milhões para o setor produtivo

Dentro de uma estratégia de impulsionar a atividade econômica do Rio Grande do Sul em um contexto de reconstrução, o governo estadual anunciou pacote de investimentos de quase R$ 600 milhões em diversos ramos produtivos. O ato ocorreu, na tarde desta quarta-feira (9), no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. Além do governador Eduardo Leite, os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e da Fazenda, Pricilla Santana, e lideranças empresariais participaram do evento.