O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), marcou a sabatina do diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, para a manhã do dia 8 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições municipais. A decisão, conforme informou o gabinete do presidente da CAE, foi tomada após conversas com outros senadores.