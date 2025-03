Ministro diz que trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS se sentiram "em uma armadilha"

Ministro Luiz Marinho falou por chamada de vídeo com a Rádio Gaúcha.

O ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, afirmou que espera uma redução na adesão de trabalhadores ao saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FTGS), modalidade que permite a obtenção anual de parte dos saldo pelos trabalhadores.

A decisão impossibilita o acesso ao valor total do fundo em caso de demissão, o que será revertido, com restrições, por uma medida provisória (MP) editada pelo governo federal e que deverá ser publicada nesta sexta-feira.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , Marinho disse que trabalhadores se queixaram ao descobrirem que não poderiam obter os valores do FTGS após serem desligados, devido à adesão ao saque-aniversário.

— O trabalhador, ao voltar pro mercado de trabalho, ele jamais aderiria de novo ao saque-aniversário , porque eles dizem "se eu soubesse disso, eu não teria feito, porque eu entrei em uma armadilha eu contava com o dinheiro e agora não posso usar" — disse Marinho, afirmando que os trabalhadores podem preferir optar por crédito consignado para obter recursos.

Como funcionará o crédito para os trabalhadores

O ministro também detalhou uma proposta do governo federal para ampliar o acesso de trabalhadores ao crédito consignado .

Segundo ele, somente 4 milhões dos 47 milhões de trabalhadores formais do Brasil têm consignado, pois há a necessidade de o empregador fazer um convênio com instituições financeiras.

Pela proposta do governo, o empregador não precisará mais fazer este convênio, e ficará a cargo dele toda gestão do crédito, através de uma plataforma do MTE.