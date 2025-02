Deputada Erika Hilton protocola na Câmara a PEC pelo fim da escala 6x1

A parlamentar protocolou o projeto acompanhada de Rick Azevedo (PSOL), vereador pelo Rio de Janeiro (RJ) e fundador do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT). Ela reuniu 234 assinaturas para protocolar a PEC, mais que o mínimo para fazer com que o texto possa tramitar, que é de pelo menos 171 deputados.

— Nós tínhamos uma estratégia e uma interpretação de que dada a presidência da CCJ do ano passado, o protocolo deste texto seria algo muito ruim e poderia ser usado até na própria CCJ para ser desmobilizado, desmontado, empurrado para debaixo do tapete — afirmou a deputada.

"Foram meses de articulação e luta, ainda longos de acabar, e que colocaram a nossa pauta por dignidade em uma posição privilegiada no debate nacional", escreveu Erika no Instagram antes apresentar o projeto na Câmara.

— É importante que estes parlamentares, que dizem defender os trabalhadores, dizem estar preocupados com a economia brasileira, com o preço dos alimentos, (...) que então tenham coêrencia e incorporem essa luta pelo fim da escala 6x1 — afirmou o deputado.

O tema ganhou apoio nas redes sociais ainda no fim de 2024, com relatos de milhares de pessoas sobre o regime de trabalho que vigora atualmente no Brasil. O assunto foi um dos mais comentados no X em novembro.