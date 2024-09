Governo pressionado

Pauta do Senado fica trancada a partir de segunda-feira por urgência da regulamentação da reforma tributária

Retirada do regime é uma demanda dos líderes do Senado há semanas. Enquanto não ocorrer, a Casa fica impossibilitada de colocar outras propostas em votação, como a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central, marcada para 8 de outubro

20/09/2024 - 18h18min Atualizada em 20/09/2024 - 18h38min