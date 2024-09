A reunião que deve definir a primeira alta no juro básico do país após dois anos começa nesta terça-feira (17), em Brasília. Integrantes do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reúnem até quarta-feira (18) para atualizar a Selic. A decisão costuma sair após as 18h de quarta, mas a maior parte do mercado já projeta a elevação da taxa, que está em 10,50% ao ano.