O governo federal propôs R$ 74,3 bilhões para investimentos públicos no orçamento de 2025, conforme documento enviado ao Congresso. Esses recursos, classificados como "despesas discricionárias", poderão ser contingenciados em caso de dificuldades financeiras. A proposta inclui uma meta de déficit zero, em contraste com a previsão anterior de superávit de 0,5% do PIB.