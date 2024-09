Após dois anos, o juro básico do país voltou a subir. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) elevou, nesta quarta-feira (18), a Selic em 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa sobe de 10,5% para 10,75% ao ano. Esse é o primeiro acréscimo no juro desde agosto de 2022. Portanto, a primeiro alta de juro no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.