O novo ciclo de alta do juro básico do Brasil, iniciado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) nesta quarta-feira (18), gera efeitos no ambiente econômico do país. O colegiado aumentou a Selic de 10,5% para 10,75% ao ano. De um lado, o crédito fica mais caro e restrito. Nos investimentos, o juro em patamar mais elevado reforça a atratividade dos investimentos em renda fixa.