Veio dos EUA a surpresa da Super Quarta, com direito a queda do dólar e juro menor aqui

A surpresa da Super Quarta ficou por conta do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, que cortou o juro em 0,50 ponto percentual, na magnitude mais intensa das apostas do mercado sobre qual seria a primeira flexibilização da política monetária do país desde 2020. A taxa foi para a faixa entre 4,75% a 5,00% ao ano. Para ficar melhor ainda, as comunicações adicionais à decisão apontaram que não foi por um temor de recessão da economia norte-americana, a maior do mundo, mas por uma "recalibragem", ou seja, por achar que talvez pudesse ter reduzido antes ou já fazendo a diminuição que teria espaço para fazer depois.