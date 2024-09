Como acessar os indicadores econômicos pelo celular; veja tutorial em vídeo

Quem costumava acompanhar os indicadores econômicos na versão impressa da Zero Hora deve ter percebido que esses conteúdos não estão mais no papel. Agora, eles estão disponíveis em um novo endereço, criado para que o leitor possa consultar todos os índices, resultados de mercado e, inclusive, estatísticas. As informações podem ser acessadas pelo aplicativo e site de Zero Hora. Pensando nisso, a colunista Giane Guerra preparou um tutorial para orientar o acesso ao conteúdo (confira no vídeo acima).