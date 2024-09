Ex-secretária que vendia quiches no trabalho fatura R$ 1,4 milhão com marmitas congeladas

Em 2015, quando trabalhava como secretária em um hospital de Porto Alegre, Thayrine Knoll começou a vender quiches aos colegas para ter uma renda extra. No mesmo ano, pediu demissão para focar em "quentinhas" de receitas que aprendeu na internet. Na pandemia, mudou para comidas congeladas e, no ano passado, como Tchê Gourmet, faturou R$ 1,4 milhão. A intenção é subir para R$ 2 milhões em 2024, com entregas na Região Metropolitana.