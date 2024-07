Saiba como escanear um QR code

Você já ouviu falar no QR code? Nas últimas décadas, ele tem ganhado popularidade. Até lei para proibir seu uso exclusivo como cardápio foi sancionada no Rio de Janeiro. Além disso, você deve ter percebido que os resultados das loterias não estão mais sendo publicados na edição impressa de Zero Hora. Em seu lugar, um QR code (sigla de Quick Response Code que, em tradução livre, significa código de resposta rápida) que te leva até GZH, na aba em que são postados os números sorteados, foi posicionado na contracapa do jornal. Mas afinal, como utilizar essa ferramenta? GZH te explicar o passo a passo para realizar a leitura desse código com o seu celular, para que você tenha acesso a diversos conteúdos distribuídos na internet dessa maneira.