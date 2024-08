No Plenário Notícia

Votação do PL da desoneração da folha é adiada para o dia 20 de agosto; leitura do parecer ocorre nesta quinta-feira

O motivo, segundo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é que os partidos apresentaram uma "quantidade considerável" de emendas. Governo busca acordo com o Congresso para repor a perda de R$ 25 bilhões aos cofres da União este ano com a prorrogação da medida para 17 setores da economia e municípios

15/08/2024 - 13h18min