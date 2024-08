O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), propôs oito medidas de compensação para repor a perda de R$ 25 bilhões aos cofres da União este ano com a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios. O senador não detalhou, no entanto, quanto cada proposta irá gerar de receita.