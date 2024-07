O secretário de Turismo em exercício do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodriguez Júnior e o publicitário Fábio Bernardi, falaram nesta quarta-feira (10), em entrevista ao programa Timeline sobre o lançamento da campanha publicitária idealizada pela Secretaria de Comunicação (Secom) e Secretaria de Turismo (Setur), com o intuito de promover a retomada do turismo no Estado.