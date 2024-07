Secretaria de Turismo solicita R$ 90 milhões ao governo federal para promoção de eventos no RS

Com o objetivo de auxiliar na promoção turística de diferentes destinos do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) solicitou cerca de R$ 90 milhões ao governo federal. O setor também foi impactado pela tragédia climática e é considerado uma peça fundamental para a reconstrução da economia gaúcha. O pedido, encaminhado ao Ministério do Turismo no final de junho, foi assinado em conjunto com o governador Eduardo Leite e prevê a distribuição dos recursos entre todas as festas previstas para ocorrer no Estado a partir deste mês.