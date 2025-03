Vai para Buenos Aires? Veja preços e horários dos voos diretos de Porto Alegre 

A partir do dia 5 de maio, a Gol também volta a operar voos diretos de Porto Alegre a Buenos Aires. A companhia área não faz a rota desde 2016, em razão do ajuste de malha aérea.

Aerolineas Argentinas

A Aerolineas Argentinas oferece voos diários para Buenos Aires a partir do aeroporto Salgado Filho. A operação é feita em conjunto com a Gol e prevê escala em São Paulo.

A Gol tem parceria com a Aerolineas Argentinas , que opera parte dos voos da companhia brasileira para o país vizinho. Mas são as viagens feitas pela Gol as mais baratas.

Projeção feita no início desta semana no site da companhia era possível comprar tíquetes* entre R$ 654,83 e R$ 1.439,72, o trecho.

A Fraport, empresa responsável pela gestão do aeroporto, estima que 25 mil usuários façam check-in no Salgado Filho rumo a outros países a cada mês. O número representa 10 mil pessoas a menos do que era registrado antes da cheia. No entanto, a expectativa é voltar ao patamar anterior a partir de março de 2025.