Aos poucos, o frenesi de gente apressada puxando malas robustas começa a voltar ao normal na Rodoviária de Porto Alegre. Dois meses após a inundação de 3 de maio, o principal terminal de ônibus do Rio Grande do Sul retomou a operação 24 horas na quinta-feira (4), restabelecendo parte da estrutura afetada pela enchente e aumentando em 20% o número de viagens em função do fechamento do aeroporto Salgado Filho.