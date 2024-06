A introdução da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) marca o encerramento da era do RG tradicional e da necessidade de impressão digital do principal documento de identificação do país. O Rio Grande do Sul desponta com 1 milhão de carteiras emitidas, liderando a lista dos Estados com o maior número de cidadãos que possuem a identidade atualizada. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.