"É absolutamente possível terminar mandato com inflação média abaixo de 4%", diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que projeta uma inflação média abaixo de 4% e um crescimento médio em quase 3% até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração ocorreu nesta quinta-feira (27), no Palácio do Itamaraty, durante o "Conselhão", evento do governo em que autoridades do Executivo se reúnem com representantes da sociedade civil de diversos setores.