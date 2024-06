Dólar fecha cotado a R$ 5,46 na quinta-feira; valor é o maior registrado no governo Lula

O dólar comercial encerrou a quinta-feira (20) vendido a R$ 5,462, com alta de R$ 0,02 (+0,38%). A cotação começou o dia em baixa, chegando a R$ 5,39 por volta das 9h30min, mas inverteu o movimento. Além da alta no Exterior, a moeda norte-americana foi pressionada pela entrevista em que o presidente Lula lamentou a decisão do Banco Central de manter a Selic em 10,5% ao ano. Foi o quinto aumento seguido, atingindo o maior valor durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.