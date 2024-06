Na última terça-feira (28), a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que impõe a taxação de 20% sobre produtos importados que custem até US$ 50. A mudança faz parte do projeto de lei (PL) 914/24, que regulamenta o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que ainda precisa passar pelo Senado. Caso seja homologado, as chamadas "comprinhas" podem ficar, pelo menos, 20% mais caras para o consumidor.