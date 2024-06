Após acordo entre Lula e Lira Câmara aprova projeto que taxa em 20% compras internacionais de até US$ 50 Taxação é uma demanda do setor varejista nacional, que vê competição desleal com a isenção às empresas estrangeiras, já que hoje é cobrado apenas 17% de ICMS sobre o e-commerce internacional; texto segue agora para análise do Senado