No ano passado, a renda média da agropecuária, calculada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), avançou R$ 23 no país, de R$ 1.905 para R$ 1.928. No caminho inverso, no Rio Grande do Sul houve retração de R$ 630, de R$ 3.635 para R$ 3.005. Esse é um dos efeitos do período de estiagem na primeira metade do ano e do excesso de chuva no segundo semestre.