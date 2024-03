A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Isso representa aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, encerrado em novembro de 2023. É a primeira alta deste indicador desde o trimestre encerrado em abril de 2023. Os dados, divulgados nesta quinta-feira (28), são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).