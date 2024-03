Ainda na primeira hora do feirão da Concentrei, neste sábado (23), em Caxias do Sul, 200 pessoas já tinham passado pela triagem na busca por uma vaga de emprego. Segundo a organização, a primeira pessoa da fila chegou por volta de 7h. A expectativa é de que seis mil pessoas passem pela estrutura montada na Praça Dante Alighieri até as 16h. No local, três empresas estão fazendo entrevistas pessoalmente, contudo, outras 100 estão participando. Juntas, disponibilizam 500 vagas de emprego.