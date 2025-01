China denuncia 'repressão injustificada' dos EUA contra suas empresas

"A China é sempre firmemente oposta (...) à repressão jurídica injustificada de empresas chinesas e aos freios ao desenvolvimento de alta qualidade" do país, declarou em uma coletiva um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

A listagem, estabelecida por uma lei de 2021, provocou perdas de mais de 7% para as ações da Tencent na Bolsa de Valores de Hong Kong. As ações da CATL também iniciaram a sessão em Shenzhen com queda de 5,2% e ficaram no vermelho durante todo o dia.