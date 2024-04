O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas que constam no novo programa de acesso a crédito e renegociação de dívidas, denominado Acredita, lançado nesta segunda-feira (22), serão oficializadas na terça (23), no Diário Oficial da União (DOU), mas ainda passarão por "fase de maturação" diferentes.